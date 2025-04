Ieri 12 Aprile al polo museale Santo Spirito di Lanciano il congresso regionale di Europa Verde Abruzzo, occasione di confronto e dibattito sui temi cruciali per il futuro dell'Abruzzo.

Alessio Monaco e Rita Aruffo eletti Co-Portavoce di Europa Verde Abruzzo.

"Il nostro impegno sarà teso completamente al bene della nostra terra d’Abruzzo, che può davvero diventare un laboratorio un modello per affrontare sfide cruciali: il clima, lo sviluppo sostenibile e la tutela della salute, che è indissolubilmente legata alla cura per l’ambiente e l’attenzione per le sue matrici più preziose."

Il nostro impegno sarà anche quello di promuovere la mobilità sostenibile e l'economia circolare, creando lavoro nuovo, nel rispetto dell’ambiente. La salute dei cittadini è prioritaria: ci impegneremo per la medicina territoriale, per la prevenzione e monitoreremo la qualità ambientale. Importante sarà la difesa del territorio dal consumo di suolo e dal rischio idrogeologico, con attenzione per fiumi, coste e qualità delle acque. Coinvolgeremo attivamente cittadine e cittadini garantendo trasparenza e parità di genere per un Abruzzo verde, sostenibile e nel quale vedere prospettive di un futuro vivo. La partecipazione spontanea e naturale al Congresso di Lanciano è già prova di quel che insieme stiamo costruendo sui territori".