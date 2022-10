Alberto Bagnai primo firmatario proposta della Lega di alzare tetto contante a 10 mila euro

Depositato alla Camera un progetto di legge dell'onorevole Alberto Bagnai. Oggi la soglia è a 2.000 euro e dal primo gennaio scenderà a 1.000.

La Lega ha depositato alla Camera un progetto di legge per alzare il tetto del contante a diecimila euro. Prima firma è quella del deputato abruzzese, onorevole Alberto Bagnai, economista originario della Toscana e docente dell’Università D’annunzio di Chieti e Pescara, eletto alla Camera nel collegio uninominale di Chieti.

"Alzare il tetto di spesa in denaro contante è una "proposta di buonsenso della Lega, in linea col programma del centrodestra e con altri paesi europei: Meno burocrazia, più libertà", ha affermato il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini su Facebook.

Oggi la soglia entro la quale è possibile pagare o effettuare transazioni in contanti è a 2.000 euro. Il tetto resterà così fino alla fine dell’anno, mentre dal primo gennaio 2023, se il nuovo governo non approverà nuove proposte, il limite sarà dimezzato. A inizio 2022, Lega e Forza Italia, che come noto sostenevano il governo Draghi, votarono un emendamento al decreto Milleproroghe presentato da FdI, che manteneva il tetto ai contanti a 2mila euro, anziché farlo scendere a mille, facendo slittare al 2023 la modifica alla soglia. Ora questo progetto di legge che è in linea con il programma unitario del centrodestra con il quale si è presentato alle elezioni vinte lo scorso 25 settembre,