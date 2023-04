Alberto Bagnai alla 61° edizione della Fiera dell’alAgricoltura di Lanciano

“Sovranita’ alimentare non significa autarchia, ma liberta’ di scelta consapevole"

“Il grande successo della 61a edizione della Fiera nazionale dell’agricoltura di Lanciano premia il lavoro del nuovo presidente di Lancianofiera, Donato Di Campli, e testimonia il grande interesse del pubblico verso un settore cruciale per la sovranità alimentare e la transizione ecologica del Paese”. E’ quanto ha affermato il deputato e responsabile economico della Lega, Alberto Bagnai, a Lanciano, in occasione del tavolo tecnico “Compost di qualità, una risorsa locale a chilometro zero, dal rifiuto umido della comunità, un esempio lungimirante di economia circolare che qualifica il territorio”.

“Sovranità alimentare non significa autarchia”, ha spiegato Alberto Bagnai, “ma libertà di scelta consapevole da parte dei consumatori, con una rinnovata attenzione ai territori e ai loro prodotti. Rifiutiamo l’approccio ideologico con cui Bruxelles propugna i cibi sintetici, cioè la sovranità delle grandi multinazionali e della loro produzione massificata. Su questo, come sui tempi e i modi della transizione ecologica, promettiamo attenzione, per contrastare richieste irragionevoli formulate da istituzioni sovranazionali più sensibili alle attività di lobbying che alla voce dei territori”.