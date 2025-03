Violenza di genere: domani il Rotary Club Pescara Nord ospita la criminologa e psicologa Roberta Bruzzone

Il titolo del convegno è "Codice Rosso: Anatomia della Violenza di Genere” organizzato dal Rotary Club Pescara Nord per domani martedì 25 marzo 2025 alle ore 18 all'Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara.

È in programma domani, martedì 25 marzo 2025, alle ore 18,00 all'Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara il convegno dal titolo "Codice Rosso: Anatomia della Violenza di Genere" organizzato dal Rotary Club Pescara Nord in collaborazione con l’associazione Numero Zero.

L'evento rappresenta il momento conclusivo di un importante service di raccolta fondi realizzato dal Rotary Pescara Nord a favore dell'associazione Ananke, realtà impegnata nel contrasto alla violenza di genere e nel supporto alle donne vittime di abusi. L’incontro, introdotto dal Presidente del Pescara Nord Amedeo Di Pretoro e moderato dalla giornalista di Rete8 Marina Moretti, vedrà la partecipazione di Roberta Bruzzone, importante criminologa, psicologa forense e docente universitaria, negli anni impegnata in numerosi casi di cronaca nera italiana, tra cui il delitto di Avetrana e la strage di Erba, insieme al magistrato Laura D'Arcangelo, giudice penale presso la Corte d’Appello dell’Aquila.

"Con questo convegno, il Rotary Club Pescara Nord – spiega il presidente del Pescara Nord Amedeo Di Pretoro – non vogliamo solo sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema di drammatica attualità, ma anche offrire strumenti concreti di comprensione e prevenzione della violenza di genere. La collaborazione con l'associazione Ananke rappresenta un esempio concreto dell'impegno del nostro Club nel servizio alla comunità, in linea con i valori fondanti del Rotary International". L'evento è aperto al pubblico e rappresenta un'importante occasione di riflessione e approfondimento su un fenomeno che richiede l'attenzione e l'impegno di tutta la società civile.