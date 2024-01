“Innovazione sostenibile in Abruzzo: Convergenze nella Filiera dell’Idrogeno” Convegno a Pescara il 7 febbraio 2024

A promuoverlo in sinergia il Polo d’Innovazione Abruzzo Italy e il Polo Inoltra

Il Polo d’Innovazione Abruzzo Italy e il Polo Inoltra presentano “Innovazione sostenibile in Abruzzo: Convergenze nella Filiera dell’Idrogeno”un importante convegno che si terrà il prossimo

7 febbraio 2024 Sala Tosti dell’Aurum, Pescara



Un evento interamente dedicato alla filiera dell’idrogeno in Abruzzo, si terrà presso la sala Tosti dell’Aurum a Pescara. Nell’occasione i Poli d’Innovazione Abruzzo Italy e Inoltra, in stretta sinergia, desiderano creare un’opportunità di incontro e di costruttivo confronto tra tutti i protagonisti dello scenario tecnologico-innovativo-ambientale presenti nella regione.

La giornata, che si aprirà alle ore 10:00 , sarà articolata in due parti, i lavori si apriranno con il saluto del Sindaco di Pescara Avv. Carlo Masci e degli Assessori regionali Nicola Campitelli e Daniele D'Amario, impegnati sul tema rispettivamente con delega all'Energia e allo Sviluppo Economico.

A seguire, le aziende impegnate, nella produzione di idrogeno verde in Abruzzo saranno invitate a presentare i propri progetti che sono articolati su tutto il territorio regionale e che stanno determinando la nascita di veri e propri distretti.

E' prevista inoltre la partecipazione dei protagonisti del progetto finanziato dalla UE con il programma LIFE che vede la partecipazione di ben 30 stakeholder, capitanati dalla Regione Abruzzo, e che punta a incentivare la creazione di Hydrogen Valley.

L'evento vedrà anche il prezioso contributo del Prof. Gino D'Ovidio, direttore del CITraMS - Centro Interdipartimentale Trasporti e Mobilità Sostenibile dell'Università di L'Aquila.

Il Presidente del Polo Inoltra Alfonso Di Fonzo, parlando dell’impegno della sua organizzazione nel promuovere lo sviluppo sostenibile e l’innovazione ha dichiarato: “Inoltra da anni studia sistemi di alimentazione alternativa per mezzi di trasporto più sostenibili e non inquinanti.

L’idrogeno rappresenta per l’intero settore la svolta green verso la mobilità sostenibile”.

Nella seconda parte della giornata, dopo un breve intervallo, si terranno incontri BtoB per favorire la creazione di momenti di scambio di opinioni, di proposte e opportunità tra i partecipanti.

L’invito a partecipare è esteso a imprese del settore, organizzazioni datoriali e autorevoli rappresentanti del mondo accademico e dell’innovazione.

Conclude il Presidente del polo Abruzzo Italy, Angelo D'Ottavio: "Il Polo Abruzzo Italy è orizzontale rispetto ai temi della strategia di specializzazione intelligente ed è pertanto impegnata anche nel settore delle energie rinnovabili, all'interno della quale la produzione di Idrogeno verde rappresenta una solida opportunità per la creazione di una filiera integrata che possa generare prodotti derivati e favorire la crescita occupazionale nel territorio. La sinergia con il Polo Inoltra, tra le imprese del settore, le organizzazioni datoriali e il mondo accademico è fondamentale per il successo di iniziative come questa. Siamo impegnati a lavorare in collaborazione con tutti gli attori coinvolti, promuovendo l'innovazione e la crescita nel settore dell'idrogeno verde".