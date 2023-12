Guardiagrele: al palazzo dell’Artigianato “3 volte Natale” con la mostra di presepi, il museo, il mercatino

Fino al 6 gennaio sarà possibile visitare, presso il palazzo dell’artigianato in via Roma a Guardiagrele oltre le sale adibite all’esposizione di numerose opere di artigianato artistico, anche gli originali presepi realizzati da Graziano Gabriele ed il mercatino “Regala Artigianato Artistico Abruzzese”.

“Il nostro scopo è quello di promuovere l’artigianato tutto l’anno e non solo durante il mese di agosto quando si svolge la Mostra” spiega Gianfranco Marsibilio, presidente dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese.

“Dicembre si è aperto con la rassegna Artigianato Artistico e Sapori d’Abruzzo ed in questi giorni abbiamo la mostra di presepi ed il mercatino. Regalare artigianato artistico significa anche non far morire la storia, la tradizione, la cultura del nostro territorio. I mastri artigiani hanno realizzato tantissime idee regalo quindi invito tutti a venire a visitarci.



Anche in questa occasione siamo impegnati con la solidarietà. Partecipiamo all’iniziativa del Regalo Sospeso, per condividere la magia del Natale con chi fa più fatica soprattutto in questo difficile e cupo periodo dove tante persone vivono una profonda crisi. Chiunque può partecipare lasciando un pensiero presso la nostra sede. Il primo gennaio consegneremo i doni alla Caritas che provvederà a distribuirli.”

Tanti motivi in più in questi giorni per recarsi a visitare anche il Museo dell’artigianato artistico che diventa ogni anno più completo e ricco di oggetti in ferro battuto, ceramica, legno con una sala dedicata all’oreficeria. Gli orari di apertura sono: 10.30-12.30 / 15.30 – 19.30.