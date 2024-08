Due Abruzzesi sul podio di Miss Mondo ad Acquasanta Terme, Fabiana Gargarella di Lanciano e Sophia Galasso di Francavilla

La serata, ricca di ospiti e intrattenimento, ha celebrato la bellezza italiana in una cornice suggestiva, con la partecipazione di numerose concorrenti e una giuria di esperti.

La splendida cornice di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, è stata protagonista di una serata di glamour e bellezza con la prima tappa regionale del concorso nazionale di Miss Mondo Italia 2024, che ha visto partecipare concorrenti da Marche, Abruzzo e Romagna.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la NOLEGGIO OK Srl e AssoE20, ha trasformato il centro del borgo in un palcoscenico d’eccezione. La serata, condotta con maestria da Antonella Ciocca, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e appassionato.

Gli ospiti sono stati intrattenuti dalle esibizioni della cantante Christine Fegatilli, che ha incantato la piazza con la sua voce, e delle performance della scuola di ballo Salsavor.

Gli artisti Luca De Falco e Rossano Capriotti della band “Shape of Water” hanno inoltre offerto un emozionante contributo musicale alla serata. La competizione ha visto la partecipazione di numerose ragazze, ognuna delle quali ha sfilato e si è esibita per conquistare il favore della giuria, presieduta dal sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni, e composta da personalità locali tra cui Fabrizio Fantauzi, Giorgio Agostini, Mery Allevi e Simona Guaiani.

Alla fine, il verdetto è stato unanime: Fabiana Gargarella, 19 anni di Lanciano (CH), modella e campionessa di pattinaggio, è stata incoronata “Miss Mondo Acquasanta Terme 2024”. Con il suo charme e talento, Fabiana si è distinta tra le concorrenti, conquistando sia il pubblico che la giuria. Al secondo posto si è classificata Sophia Galasso, 17 anni di Francavilla al Mare (CH), che ha ottenuto la fascia di “Miss Finalista Regionale”.

Diverse altre fasce sono state assegnate durante la serata: “Miss Mondo Gil Cagnè” è stata aggiudicata ex aequo a Gioia Seretti, 19 anni di Macerata, e Nazareth Marzoni, 17 anni di Fermo; la fascia “Miss Mondo Caroli Hotel” è andata, anch’essa ex aequo, a Benedetta Giorgi, 18 anni di Ascoli, e Sofia Delle Vigne, 19 anni di Lanciano (CH). Inoltre, la fascia “Miss del Web by Agricola” è stata vinta online da Sofia Rinella, 19 anni di Chieti, mentre la fascia “Miss Fotogenia” è stata assegnata a Sthefanny Rivero, 21 anni di Giulianova (TE).

Il sindaco Sante Stangoni ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della serata, che ha rappresentato non solo un importante appuntamento con la bellezza, ma anche un’occasione per mettere in luce i cambiamenti e i lavori in corso nella città. Tra questi, Stangoni ha voluto sottolineare la prossima riapertura della storica Grotta Sudatoria, prevista per il prossimo anno, che rappresenterà un ulteriore motivo di attrazione per il territorio. La regia dell’evento è stata curata da Camillo Del Romano, con fotografie realizzate dal fotografo ufficiale Christian Giammarini.

Il backstage e le coreografie sono state coordinate da Cristina Yaremchuk, Miss Mondo Abruzzo 2023, mentre le musiche sono state affidate a Francesco Rosato. La logistica e il service tecnico sono stati gestiti con professionalità da Fabrizio D’Addazio e Federico Sichetti. Tra le altre concorrenti che hanno sfilato durante la serata vi sono state Ylenia Ciccocioppo, Elisa Pompili, Lara Cicconi, Thaimires Palmucci, Oana Nitura, Lucrezia Cardia, Alehandra Krasimirova e Greta Di Carlo, tutte pronte a dare il meglio di sé in questa competizione di alto livello. La tappa di Acquasanta Terme è solo la prima di una serie di eventi regionali che culmineranno nella finale nazionale, dove Fabiana Gargarella e le altre finaliste selezionate avranno l’opportunità di competere per il prestigioso titolo di Miss Mondo Italia. L’entusiasmo e la partecipazione di pubblico e concorrenti confermano il successo di un evento che continua a celebrare la bellezza e il talento italiani, portando alla ribalta giovani promesse di tutto il Paese.