Diecimila vele contro la violenza sulle donne, cambiamo rotta insieme, flash mob anche in Abruzzo

Alla grande iniziativa nazionale ha aderito con entusiasmo la nautica pescarese e abruzzese, con oltre 150 imbarcazioni che sfileranno issando il nastro rosso.

Presentato a Pescara, presso il palazzo di città, dal Sindaco Carlo Masci, dall’Assonautica Pescara e da tutti i circoli partecipanti, l’evento nazionale “Diecimila vele contro la violenza sulle donne, cambiamo rotta insieme”, il grande flash mob nazionale della nautica italiana promosso dall’associazione di promozione sociale “Diecimila vele di solidarietà” di La Spezia, che vede la partecipazione della quasi totalità dei circoli e associazioni nautiche, porti e approdi turistici pescaresi e abruzzesi.

L’evento si svolgerà in contemporanea in tutta la penisola italiana domenica prossima 4 luglio, dalle 11 alle 12. Da tutti i porti costieri e dei laghi usciranno in mare contemporaneamente imbarcazioni e natanti a vela a motore, catamarani e canoe, issando un nastro rosso come segno convenzionale per dire stop ad ogni forma di violenza sulle donne. L'obiettivo è quello di sensibilizzare e manifestare contro il preoccupante fenomeno della violenza sulle donne definito dall’ONU “un flagello mondiale”.

Solo nel periodo dal 1 gennaio al 30 maggio 2021 in Italia si sono registrati 104 omicidi, 48 vittime donne di cui 38 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste 27 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Non vanno dimenticate anche le donne non morte ma che vivono quotidianamente nella paura e subiscono violenza di diversi tipi (domestica, al lavoro, fisica, psichica, economica, verbale, ecc.).

Entusiasmante la risposta dei circoli e delle associazione nautiche all’iniziativa di raccordo e di sistema svolta a livello regionale e cittadino dall’Assonautica di Pescara con il patrocinio del Comune di Pescara, la Direzione Marittima Guardia Costiera Abruzzo e Molise, l’Assonautica Italiana, la FIV IX zona, la Lega Navale Italiana, Il Comune di San salvo, Il Marina di Pescara. Più di centocinquanta imbarcazioni usciranno in mare lungo la costa abruzzese issando il nastro rosso simbolo dell’iniziativa.

Questo l’elenco dei circoli e associazioni e porti partecipanti: - ASSONAUTICA PESCARA - ASSONAUTICA TERAMO - CIRCOLO VELICO LA SCUFFIA (Pescara) - CIRCOLO NAUTICO PESCARA 2018 - LEGA NAVALE ITALIANA – Sez. di PESCARA - LEGA NAVALE ITALIANA – Sez. GIULIANOVA - LEGA NAVALE ORTONA – Sez. di ORTONA - QUADRANTE DANNUNZIANO - ASSOCIAIONE ALLIEVI CENTRO VELICO CAPRERA (Pescara) - IL PONTILE SUL FIUME A.S.D. (Pescara) - ASD DOLPHIN CLUB PESCARA - PORTO ANTICO PESCARA - CIRCOLO CANOTTIERI “LA PESCARA” - SAILINGTEAM SVAGAMENTE PESCARA - CLUB NAUTICO SAN SALVO - SPORTELLO DEL MARE – SCOGLIAMO TUTTI I NODI - PORTO TURISTICO MARINA DI PESCARA - PORTO TURISTICO SAN SALVO LE MARINELLE - ENTE PORTO GIULIANOVA - MARINA DI FRANCAVILLA - MARINA DEL SOLE - “MARINA PORTOROSE” PINETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI - MARINA DI ORTONA

L’adesione all’evento è individuale e gratuita e non sono previste donazioni e raccolta fondi. Oltre all’uscita in mare sono stati organizzati eventi culturali e di sensibilizzazione che si svolgeranno nella giornata di domenica e che vedranno la partecipazione di artisti, Associazioni di categoria, società e dei Centri Anti Violenza abruzzesi Partners dell’iniziativa

Ricco ed interessante il programma degli eventi in Abruzzo e a Pescara dove il Comune ha deciso, nei giorni 3 e 4 luglio prossimi, di illuminare di rosso la Torre Comunale, il Ponte del Mare e il Ponte Flaiano. A sostegno dell’evento nazionale 10000 Vele Contro la Violenza sulle Donne, il Porto Turistico Marina di Pescara, isserà all’ingresso del Marina drappi rossi.

L'iniziativa prenderà il via il 4 LUGLIO 2021 alle 10,00 dal Porto Turistico, nella Piazzetta ci sarà l'apertura e la presentazione dell'evento con la presentazione dell'opera in maiolica dell’artista abruzzese Enea Cetrullo, creata ad hoc per 10000 Vele Contro la Violenza sulle Donne, unitamente alla poesia composta per l’occasione. Ai partecipanti sarà consegnato un nastro rosso. alle 10,45 uscita dal porto Turistico e dal Porto Canale. Ore 11,00 partenza del corteo delle imbarcazioni, natanti e canoe partecipanti dalla boa di riferimento posizionata, dal Circolo Velico La Scuffia, davanti al Porto di Pescara, dirigendosi verso la boa posizionata al traverso di Piazza I Maggio/Nave di Cascella e ritorno.

AIVA CVC Quadrante Dannunziano terrà la XIX Veleggiata Dannunziana "Stelio Consorte": la Veleggiata Dannunziana che, come da tradizione vuole, si tiene in concomitanza del solstizio di estate, quest'anno è stata posticipato al 4 luglio in occasione dell’evento nazionale 10.000 Vele Contro la Violenza sulle Donne. Lungo tutta la costa abruzzese in uscita dai porti di san Salvo, Fossacesia, Ortona, Francavilla Pescara, Roseto, Giulianova sfileranno imbarcazioni issando il nastro rosso.

Nel pomeriggio a Pescara Ore 18,30 inaugurazione, presso il Circolo Porto Antico di Pescara (porto canale), della panchina rossa, colore del sangue, e simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza ed esposizione di opere d’arte di Vittorio Di Boscio.