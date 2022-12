Raccolta differenziata, Nicola Campitelli: Abruzzo sopra media nazionale, la provincia di Chieti è la più virtuosa

L'assessore regionale sottolinea che l'Abruzzo è la regione più virtuosa del centro sud

"Sono di forte incoraggiamento i dati pubblicati da Openpolis sulla raccolta differenziata in Italia. La nostra regione è sopra il la media nazionale ed è la regione più virtuosa del centro-sud". Così l'assessore regionale all'ambiente, Nicola Campitelli.

"Possiamo e dobbiamo migliorare questo dato, partendo dalle province più efficienti come quella di Chieti e Teramo riservando maggiori interventi sulla provincia aquilana e pescarese che abbassano la media. Per vivere in un ambiente sano - conclude Campitelli - dobbiamo prestare attenzione anche al riciclo dei materiali utilizzati".