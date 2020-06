Presentato a Lanciano l'Ecolan Square, l'Ecoparco che sorgerà nel quartiere Santa Rita

Oltre all'Ecobox ed a servizi legati alla raccolta dei rifiuti sarà un vero e proprio luogo di aggregazione con parchi giochi,panchine e area fitness. Prevista anche l'area sgambamento cani.

Un progetto pilota in Abruzzo, che sarà sposato presto da molti altri centri del chietino, come un luogo di aggregazione, di divertimento e di relax per adulti bambini e cani, che sarà anche utile al rispetto dell' ambiente e alla raccolta dei rifiuti. Stiamo parlando dell’Ecoparco, presentato questa mattina nel quartiere Santa Rita, in via Masciangelo a Lanciano, dal presidente della Ecolan Massimo Ranieri. La società in house che gestisce i rifiuti per 71 comuni del chietino, ha ideato questo progetto che si chiamerà Ecolan Square e che prevede un investimento di 90mila euro. Il Comune di Lanciano ha accolto con favore l’iniziativa volta a riqualificare un’area verde comunale abbandonata, trasformandola in un luogo al servizio del cittadino a tutto tondo. Ospiterà un ecobox per la raccolta differenziata dei rifiuti, che servirà 300 utenze, per la sperimentazione della tariffa puntuale con buste codificate, dunque con tracciabilità dei conferimenti, una postazione per il conferimento delle bottiglie in plastica al servizio di tutta la cittadinanza, una postazione per il ritiro automatico dell’olio esausto da cucina,, un distributore di sapone liquido per lavastoviglie o lavatrice, uno per l’acqua filtrata. Tutto sarà a baratto senza l’utilizzo di denaro. Ma non solo, infatti,oltre a questi servizi, l’Ecoparco ospiterà due parchi giochi per bambini, uno tradizionale ed uno per disabili, un’area fitness, un’area sgambamento per cani e tanto altro. Insomma un luogo di aggregazione e di utilità pubblica.

Alla conferenza stampa di stamane erano presenti i due componenti del Cda,la riconfermata Assunta Iocco di Orsogna ed Antonio Scutti di Roccascalegna, quest’ultimo nuovo membro dell’organo amministrativo della società pubblica. Entrambi sono stati nominati in seno al Comitato dei sindaci e all'Assemblea dei soci Ecolan.