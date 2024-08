Nuovo servizio di trasporto pubblico in E-Bike operato da VAIMOO e TUA: Inaugurazione e Dettagli

Oggi si è tenuta l’inaugurazione del nuovo servizio di trasporto pubblico in e-bike, operato da VAIMOO in collaborazione con l’operatore TUA.

Il servizio, che sarà operativo a partire da lunedì 5 agosto, è stato reso possibile grazie a contributi ministeriali destinati alla promozione della sharing mobility, erogati attraverso la Regione Abruzzo a TUA S.p.A. La gestione del servizio è stata affidata a VAIMOO (Angel Holding) tramite un avviso pubblico.

Il progetto ha l’obiettivo di offrire ai cittadini dei comuni coinvolti un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale di TUA S.p.A. e il nuovo bike sharing. Il piano tariffario di VAIMOO, già conveniente, prevede ulteriori sconti per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio TUA S.p.A. valido.

Dettagli del Servizio

Il servizio, attivo progressivamente in tutte le municipalità coinvolte, prevede una flotta di 280 e-bike distribuite in 80 stazioni nei seguenti comuni:

Chieti : 66 e-bike in 18 stazioni

: 66 e-bike in 18 stazioni Ortona : 33 e-bike in 10 stazioni

: 33 e-bike in 10 stazioni San Vito Chietino : 13 e-bike in 4 stazioni

: 13 e-bike in 4 stazioni Teramo : 70 e-bike in 18 stazioni

: 70 e-bike in 18 stazioni Giulianova : 42 e-bike in 12 stazioni

: 42 e-bike in 12 stazioni Pineto : 25 e-bike in 8 stazioni

: 25 e-bike in 8 stazioni Alba Adriatica : 18 e-bike in 6 stazioni

: 18 e-bike in 6 stazioni Tortoreto: 13 e-bike in 4 stazioni

Dichiarazioni

Sindaco di Chieti, Diego Ferrara e Assessore alla Mobilità, Stefano Rispoli: “Per la nostra città è un passo avanti verso una mobilità più moderna e intermodale. Abbiamo aderito al progetto perché, nonostante la conformazione della nostra città, vogliamo offrire un servizio all’avanguardia che potenzi gli spostamenti sostenibili integrandoli al trasporto pubblico, migliorando la mobilità dei cittadini e riducendo progressivamente l'uso del mezzo privato.”

Maxmilian Di Pasquale, Direttore Generale TUA: “TUA ritiene che questo progetto rappresenti un ulteriore passo verso una mobilità sostenibile ed intermodale. La mobilità dolce, inclusa l'uso della bicicletta per l'ultimo miglio, è fondamentale per integrare l'intero sistema di mobilità e renderlo più fruibile per un numero maggiore di utenti.”

Matteo Pertosa, CEO e Fondatore di VAIMOO: “Questo è il primo progetto sperimentale in Abruzzo che copre, con un unico programma, una vasta area regionale. Siamo fiduciosi che il servizio venga accolto con entusiasmo e che possa essere esteso a un numero maggiore di città, offrendo a cittadini e turisti una nuova esperienza di trasporto regionale.”

Emiliano Bozzelli, Sindaco di San Vito Chietino: “Il progetto di e-bike sharing realizzato con TUA e VAIMOO rappresenta una importante sperimentazione per San Vito Chietino. Ci auguriamo che il servizio duri nel tempo e contribuisca concretamente alla mobilità sostenibile di cittadini e turisti nel nostro territorio.”

Questo nuovo servizio di e-bike sharing rappresenta un significativo passo avanti verso una mobilità più sostenibile, moderna e integrata, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre l'uso del mezzo privato.