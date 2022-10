Rifiuti Abruzzo, Il sindaco di Lanciano Filippo Paolini entra nel Cda dell'Agir

Lo annuncia la Lega che esprime grande soddisfazione "Onorati di aver partecipato in modo costruttivo alla sua nomina"

"Esprimiamo un sincero in bocca al lupo al sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, per l'importante nomina nel CdA dell'Agir. Come gruppo Lega siamo onorati di aver partecipato in modo costruttivo alla sua nomina per avere una rappresentanza della città e del territorio".

Così la Lega Lanciano che con soddisfazione annuncia l'ingresso del sindaco della città frentana in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Autorità regionale dei Rifiuti,composto da 7 membri. L''ente è guidato dal presidente Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila. Paolini, che prende il posto dell'ex sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, è stato eletto ieri nel corso dell'Assemblea dei 305 sindaci abruzzesi Agir che si è svolta a L'Aquila a Palazzo Silone.

L'Agir è l'Ente di Governo d'Ambito dell'ATO regionale abruzzese e si occupa , tra le altre competenze anche dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Un in bocca al lupo al sindaco di Lanciano Filippo Paolini arriva dall'assessore regionale all'Ambiente, ai rifiuti e con delega all'Agir, Nicola Campitelli, che plaude anche alla massiccia partecipazione dei sindaci all'Assemblea: "Rappresenta la testimonianza che c'è una grande attenzione sul territorio abruzzese sulle tematiche ambientali e dei rifiuti. - dice l'assessore che tiene a evidenziare - Questo Governo regionale ha avuto sin dall'inizio come obiettivo l'operatività di Agir, l'ente è attivo sin da ottobre con la nomina del Direttore Generale, l'ingegnere Luca Zaccagnini, per perseguire il nobile obiettivo dell'economia circolare, dunque i rifiuti visti non più come un problema per i cittadini abruzzesi ma come una risorsa, una ricchezza, così come accade in tutto il resto del mondo."

"Un'Assemblea nella quale sono stati affrontati diversi argomenti, e tematiche anche molto tecniche, siamo sulla strada giusta" Conclude Campitelli.

In relazione alla nomina del sindaco di Lanciano interviene Fausto Memmo, segretario cittadino della Lega "Si tratta di un bellissimo incarico a livello personale per il sindaco della nostra città, un attestato di stima da parte dei sindaci e della Regione Abruzzo, una nomina alla quale noi della Lega abbiamo contribuito fortemente insieme all'assessore competente Nicola Campitelli".