Giornata nazionale degli Alberi: i Carabinieri Forestali di Chieti portano nelle scuole il progetto “Un albero per il futuro”

In occasione della Giornata nazionale degli Alberi, celebrata oggi in tutta Italia, il Reparto Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” – Gruppo di Chieti – ha dato ufficialmente avvio alle attività del progetto “Un albero per il futuro”, un percorso formativo rivolto agli studenti degli istituti comprensivi della provincia. L’iniziativa ha coinvolto sei scuole del territorio, dove i militari dei Nuclei Forestali hanno incontrato docenti e alunni per parlare di ambiente, biodiversità e tutela del patrimonio boschivo.

Gli incontri si sono conclusi con la messa a dimora di giovani alberi autoctoni, affidati simbolicamente alla cura delle nuove generazioni. L’obiettivo è quello di costruire una coscienza ecologica solida, capace di orientare le scelte future dei cittadini di domani. “Vogliamo stimolare curiosità, responsabilità e attenzione verso il valore dell’ambiente”, spiegano i Carabinieri Forestali, sottolineando come la partecipazione attiva dei ragazzi sia fondamentale per promuovere una cultura della tutela e della sostenibilità.

La Giornata nazionale degli Alberi – che dal 2013 ha sostituito la storica “Festa dell’albero”, istituita nel 1898 – rappresenta un appuntamento cardine per sensibilizzare le nuove generazioni sulla necessità di proteggere il patrimonio arboreo e boschivo, ridurre l’inquinamento, contrastare il dissesto idrogeologico e migliorare la qualità dell’aria. Gli alberi, ricordano i Forestali, sono “custodi di memoria e risorse”, capaci di svolgere funzioni essenziali per l’ambiente e la vita dell’uomo: assorbono CO₂, producono ossigeno, riducono il deflusso delle acque piovane, proteggono i versanti, filtrano gli inquinanti e creano habitat per la fauna, anche in città.

Un patrimonio prezioso, dunque, che passa oggi nelle mani dei più giovani, chiamati a crescere con la consapevolezza che ogni albero è un investimento sul futuro.