Venerdì 21 Novembre 2025

Ecologia e Ambiente

Giornata nazionale degli Alberi: i Carabinieri Forestali di Chieti portano nelle scuole il progetto “Un albero per il futuro”

21/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Giornata nazionale degli Alberi: i Carabinieri Forestali di Chieti portano nelle scuole il progetto “Un albero per il futuro”

L’iniziativa ha coinvolto sei scuole del territorio, dove i militari dei Nuclei Forestali hanno incontrato docenti e alunni per parlare di ambiente, biodiversità e tutela del patrimonio boschivo.

In occasione della Giornata nazionale degli Alberi, celebrata oggi in tutta Italia, il Reparto Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” – Gruppo di Chieti – ha dato ufficialmente avvio alle attività del progetto “Un albero per il futuro”, un percorso formativo rivolto agli studenti degli istituti comprensivi della provincia. L’iniziativa ha coinvolto sei scuole del territorio, dove i militari dei Nuclei Forestali hanno incontrato docenti e alunni per parlare di ambiente, biodiversità e tutela del patrimonio boschivo.

 

Gli incontri si sono conclusi con la messa a dimora di giovani alberi autoctoni, affidati simbolicamente alla cura delle nuove generazioni. L’obiettivo è quello di costruire una coscienza ecologica solida, capace di orientare le scelte future dei cittadini di domani. “Vogliamo stimolare curiosità, responsabilità e attenzione verso il valore dell’ambiente”, spiegano i Carabinieri Forestali, sottolineando come la partecipazione attiva dei ragazzi sia fondamentale per promuovere una cultura della tutela e della sostenibilità.

 

La Giornata nazionale degli Alberi – che dal 2013 ha sostituito la storica “Festa dell’albero”, istituita nel 1898 – rappresenta un appuntamento cardine per sensibilizzare le nuove generazioni sulla necessità di proteggere il patrimonio arboreo e boschivo, ridurre l’inquinamento, contrastare il dissesto idrogeologico e migliorare la qualità dell’aria. Gli alberi, ricordano i Forestali, sono “custodi di memoria e risorse”, capaci di svolgere funzioni essenziali per l’ambiente e la vita dell’uomo: assorbono CO₂, producono ossigeno, riducono il deflusso delle acque piovane, proteggono i versanti, filtrano gli inquinanti e creano habitat per la fauna, anche in città.

Un patrimonio prezioso, dunque, che passa oggi nelle mani dei più giovani, chiamati a crescere con la consapevolezza che ogni albero è un investimento sul futuro.

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Rifiuti, da gennaio la polizia locale di Pescara ha multato 255 incivili: 168 sono stati ripresi dalle telecamere

L'attività partirà dall'inizio del mese prossimo e abbiamo già pronto l’elenco dei punti critici della città, siamo pronti a bersagliare questi punti nevralgici dove gli incivili tendono a buttare i rifiuti.

Lanciano, Parte “Eco-Police”: nelle scuole quattrocento studenti a lezione di ambiente, legalità e raccolta differenziata

Il presidente di Ecolan Massimo Ranieri ha snocciolato dati importanti : ridotto l’indifferenziato di 1.400 tonnellate, pari al 25% in meno

Atessa, consegnati i primi mastelli “green” antibatterici al grafene

Ecolan e Hygraner consegnano al Presidio Sanitario Territoriale di Atessa i primi mastelli con proprietà antibatteriche in grafene ricavato da rifiuti organici

Pescara, raccolta dei rifiuti porta a porta, Ambiente spa incontra i cittadini per estendere il servizio in centro

Mercoledì 19 novembre il primo incontro per informare i cittadini sulle modalità di raccolta

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb