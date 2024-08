Villetta Barrea, incidente stradale, in gravi condizioni un motociclista

L'uomo ha perso il controllo della moto in curva cadendo rovinosamente a terra

Un motociclista di 50 anni, originario di Velletri, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Pescara dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di Ferragosto.

L'incidente è avvenuto lungo la strada regionale 479 Sannite, tra Villetta Barrea e Passo Godi di Scanno, nell'Aquilano. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto in curva, cadendo da solo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica esatta. Il motociclista è stato trasportato in ospedale con prognosi riservata, e le sue condizioni sono attualmente considerate gravi. L'incidente ha attirato l'attenzione anche per la pericolosità della strada, conosciuta per le sue curve insidiose e il traffico intenso durante i periodi di vacanza.