Vertenza San Marco Atessa, Pupillo Marongiu e Bomba incontrano i lavoratori

Contattato l'assessore regionale Quaresimale è stato chiesto ed ottenuto un incontro che si terrà la prossima settimana con la convocazione in Regione dei vertici dell'azienda per un confronto immediato sulla vicenda.

Ieri pomeriggio il Presidente della Provincia di Chieti e Sindaco di Lanciano Mario Pupillo, il Presidente del Consiglio Comunale di Lanciano Leo Marongiu e l’Assessora al Lavoro del Comune di Lanciano Patrizia Bomba, hanno incontrato i lavoratori della storica azienda lancianese San Marco davanti i cancelli dello stabilimento. Da diversi mesi la maggioranza dei lavoratori è in cassa integrazione, senza la possibilità di una rotazione che distribuisca il peso della crisi. I lavoratori, impegnati in un presidio davanti i cancelli della loro azienda, hanno spiegato le ragioni della protesta chiedendo al Presidente Pupillo ed al Comune di Lanciano vicinanza per questa situazione paradossale che li vede impossibilitati a lavorare.

Il Sindaco Pupillo ed il Presidente Marongiu hanno immediatamente contattato l’Assessore regionale Quaresimale per chiedere conto dei passi che la Regione Abruzzo intende fare per tenere i riflettori accesi sulla vicenda: lo stesso Assessore ha confermato per la prossima settimana la convocazione in Regione dei vertici dell'azienda per un confronto immediato sulla vicenda. Inoltre della situazione è stato informato il senatore Luciano D'Alfonso, con l'invito a portare ad un tavolo nazionale la vertenza che vede padri di famiglia in grande difficoltà. Oltre alle preoccupazioni per il futuro, c’è infatti la questione a breve della cassa integrazione che l’azienda, comunicandolo in via ancora informale, non vorrebbe più anticipare ai lavoratori: una circostanza che costringerebbe gli stessi a non avere nemmeno un’entrata certa in queste settimane, in attesa dell’intervento dell’Inps.

"E’ necessario a breve affrontare la questione in modo risoluto e rapido, vista anche la grave spaccatura tra i lavoratori favorita da una condotta aziendale cinica e incurante delle conseguenze sociali di una crisi che si vorrebbe far pagare ai più anziani lavorativamente parlando. - Ha dichiarato il presidente della Provincia e sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, E’ dunque prioritario aprire un vero tavolo di trattativa, il più unitario possibile per respingere al livello istituzionale più alto possibile la grave condotta discriminatoria dell’azienda che pesa sui lavoratori e sull’unità sindacale creando un precedente pesantissimo in termini sociali ed economici per il tessuto produttivo della nostra Val di Sangro. Nei prossimi giorni i Sindaci del territorio e la Regione verranno invitati a condividere un documento in difesa dei lavoratori della SanMarco e di tutta la Val di Sangro", commenta il Presidente della Provincia di Chieti e Sindaco di Lanciano Mario Pupillo.