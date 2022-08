Vasto, trovato senza vita tra gli scogli il cadavere del giovane scomparso sabato notte

Un dolore immenso per i familiari del ragazzo. Sgomento ed incredulità da parte di tutta la comunità vastese appresa la drammatica notizia del ritrovamento.

Jois Pedone, il giovane di 20 anni di Vasto scomparso di casa da sabato notte è stato trovato senza vita. Il suo corpo è stato recuperato in tarda mattinata dagli uomini della Guardia Costiera.

Era stata la mamma del ragazzo a lanciare l'allarme e i familiari ne avevano denunciato la scomparsa così da far partire le ricerche che purtroppo si sono concluse con la terribile scoperta. Anche sui sociale era partito un tam tam mediatico con la speranza di poter rintracciare il giovane, al quale è seguito lo sgomento del popolo social appresa l'angosciante fine del ragazzo. Il sindaco di Vasto Francesco Menna appresa la drammatica notizia del ritrovamento ha rivolto al giovane un commovente post sui social "È volato in cielo Jois Pedone. Sarà angelo tra gli angeli e la sua bontà e il suo sorriso lo accompagneranno sempre. Ai familiari l'affetto e la vicinanza infinita". Ma sono davvero tanti in queste ore gli attestati di cordoglio espressi da chi lo conosceva e conosceva la sua famiglia.