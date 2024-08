Trovato senza vita il corpo di Mario Donati, l'uomo scomparso dall'Aquila domenica scorsa

Grazie alle tracce fiutate dal gruppo cinofilo dei Carabinieri il corpo del 64enne è stato trovato alla periferia della città nei pressi del fiume.

È stato rinvenuto il corpo di Mario Donati, 64 anni, scomparso domenica scorsa 25 agosto 2024, dall'abitazione situata nel centro storico dell'Aquila. L'uomo, originario di Arezzo e affetto da un disturbo della memoria, era uscito da solo, facendo perdere le sue tracce.

Dopo oltre 48 ore di ricerche, il corpo è stato scoperto grazie al fiuto dei cani dei Carabinieri nei pressi del fiume, vicino alla strada Mausonia, alla periferia dell'Aquila.

Il ritrovamento è avvenuto in serata, dopo la segnalazione di un passante che ha notato qualcosa di sospetto nella zona. Le forze dell'ordine, incluse le pattuglie dei Carabinieri della compagnia dell'Aquila, sono intervenute immediatamente sul luogo per effettuare i rilievi del caso. La Prefettura dell'Aquila e l'Autorità Giudiziaria sono state informate del ritrovamento.

La salma di Mario Donati su disposizione del pubblico ministero della Procura, dott. Cellini, sarà sottoposta ad autopsia per accertare le cause della morte. Le indagini proseguono per fare luce sulle circostanze che hanno portato alla tragica scomparsa dell'uomo.