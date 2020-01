Sono iniziati in questi giorni i lavori per arrestare il movimento franoso che ha interessato il costone ovest di via Bonavia. Si tratta del primo lotto d’intervento, finanziato dalla Regione Abruzzo, per un importo di 1 milione di euro, e che verrà eseguito dalla Ditta Luciani Costruzioni, di Casoli. I primi lavori riguarderanno la rete fognaria, l’acquedotto e la nuova pavimentazione.