Scivola per 400 metri in un canalone, è vivo nonostante i numerosi traumi.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti, in collaborazione con quelli della Compagnia di Montesilvano, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di P.B., 47enne di nazionalità albanese, censurato, domiciliato a Montesilvano (PE) , per illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.