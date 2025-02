Scialpinista svizzero si schianta contro un albero sul Sirente, soccorso in Valle Lupara

L'incidente durante un'escursione guidata. Intervento del Soccorso Alpino per il trasporto a valle

Un scialpinista svizzero è rimasto ferito oggi sul massiccio del Sirente, in Abruzzo, dopo aver perso il controllo durante una discesa e aver impattato violentemente contro un albero con la spalla. L'incidente è avvenuto in Valle Lupara, nel territorio di Secinaro, mentre il turista stava sciando insieme a una comitiva accompagnata da una Guida Alpina.

Dopo l'impatto, è stata proprio la Guida Alpina a lanciare l'allarme, attivando i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo che ha stabilizzato l'infortunato e lo ha trasportato a valle con un mezzo fuoristrada fino al punto dove erano parcheggiate le auto della comitiva.

Ad attendere lo scialpinista c'era un'ambulanza del 118, inviata dalla Centrale Operativa dell'Aquila, che ha preso in carico il paziente per il successivo trasferimento in ospedale, dove riceverà le cure necessarie per il trauma alla spalla.