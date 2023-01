Saldi, le iniziative e i consigli dell’Adoc Abruzzo

L’associazione dei consumatori predispone decalogo antitruffa e punti informativi. Monica Di Cola, presidente Adoc Abruzzo: “Pronti ad orientare i consumatori negli acquisti”

Adoc Abruzzo aderisce alla campagna nazionale dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori e lo fa con una serie di iniziative in vista dei saldi, che in Abruzzo partiranno il 5 gennaio. Nello specifico con la diffusione di un decalogo per l’acquisto consapevole e poi con una giornata, prevista per il 14 gennaio, in cui l’associazione dei consumatori sarà presente nei maggiori centri commerciali delle quattro province con punti informativi, a sostegno dei consumatori.

“Siamo pronti con le nostre iniziative ad orientare i consumatori nei propri acquisti – spiega Monica Di Cola, presidente Adoc Abruzzo -. Siamo da sempre vicini alle persone e alle famiglie e lo saremo anche in questo momento particolare. Certi che gli sconti possano alleggerire la pressione dettata dalla crisi economica che il Paese sta vivendo”. Poi aggiunge: “Auspichiamo inoltre ad un dialogo costruttivo con Confesercenti, Confartigianato e Confcommercio perché riteniamo che insieme si possa affrontare meglio la crisi. E invitiamo tutti gli abruzzesi a fare spese negli esercizi locali, in segno di riconoscenza per i tanti commercianti onesti che lavorano quotidianamente con serietà e dedizione”.

Importante iniziativa dell’Adoc è il decalogo anti truffa che si articola in dieci punti e che stila una serie di consigli per effettuare acquisti sicuri, per evitare di cadere nelle trappole degli sconti eccessivi o della proposta di merce “avanzo di magazzino” a prezzi stracciati. Il decalogo, che è consultabile su tutti i canali di comunicazione di Adoc nazionale e Adoc Abruzzo, sarà contenuto in un volantino consegnato ai consumatori durante le iniziative messe in campo dall’associazione.