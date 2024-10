Ritrovata Chiara Casturà, la 15enne scomparsa da Santa Maria Imbaro

La minore e il suo fidanzato maggiorenne stanno bene

Non sono stati forniti altri dettagli dalle autorità competenti ma la notizia importante è che Chiara Casturà, la 15enne scomparsa martedì scorso 1 ottobre 2024 da Santa Maria Imbaro è stata rintracciata. La giovane dopo essere uscita di casa per andare a scuola, l’Istituto di Istruzione Superiore "Cesare De Titta" di Lanciano aveva fatto perdere le sue tracce.Le ricerche a tappeto, che hanno toccato non solo l'Abruzzo ma anche altre regioni limitrofe, sono state coordinate dai Carabinieri della compagnia di Lanciano. La minore era in compagnia del suo ragazzo maggiorenne.Entrambi stanno bene e sarebbero stati rintracciati in Campania.