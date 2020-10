Pescara, trovato in possesso di 100 gr di hashish e marijuana, arrestato dalla Polizia pregiudicato

L'uomo è stato notato dagli agenti aggirarsi nel quartiere Rancitelli con fare sospetto, di qui i controlli che hanno portato alla scoperta della droga.

Nella serata di ieri, nel quartiere Rancitelli, poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, hanno sottoposto a controllo di polizia un uomo il quale, alla vista degli operatori, ha cercato di allontanarsi. Si tratta di V.E., 42enne pescarese, pluripregiudicato per reati in materia di traffico di sostanza stupefacente, sfruttamento della prostituzione ed innumerevoli truffe a mezzo web. Visti i precedenti penali e l’atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a perquisizione personale con esito positivo. Nelle tasche della giacca, infatti, sono stati rinvenuti circa 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana, suddivise in 5 buste. Il 42enne è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 dpr 309/1990 e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di essere sottoposto al giudizio direttissimo che avrà luogo in mattinata odierna.