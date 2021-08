Pescara, catamarano si capovolge al largo, bagnini della Compagnia del Mare salvano i diportisti

Momenti di paura per l'incolumità dei due diportisti a bordo del natante salvati dall'intervento tempestivo dei bagnini.

Un incidente in mare, fortunatamente a lieto fine, ha creato non poca paura sulla spiaggia di Pescara nord tra i Lidi Barracuda e Acapulco, quando intorno alle 16 un catamarano, a circa 400 metri dalla riva, si è capovolto, per la probabile rottura dell’albero, facendo cadere in mare i due occupanti il natante. Sono momenti concitati che non passano inosservati al bagnino di salvataggio del Lido Barracuda, il quale ha subito allertato la “Centrale Operativa Salvamento Pescara” che ha immediatamente chiesto l’intervento della Sala Operativa della “Direzione Marittima di Pescara”.

Nel frattempo subito sono partite le operazioni di soccorso ai diportisti da parte dei Bagnini di Salvataggio de “La Compagnia del Mare - Lifeguard” in servizio al “Lido Barracuda” e al “Lido Acapulco” di Pescara. Diego Di Corcia e Giacomo Salvatore, a bordo di un pattino di salvataggio, con indosso i giubbetto di salvataggio e caschetto, sono intervenuti in soccorso delle due persone finite in acqua che sono state salvate e che sono in buone condizioni di salute.

A nuoto, in ausilio ai due Assistenti Bagnanti, per le operazioni di recupero del catamarano scuffiato e danneggiato, anche i Bagnini di Salvataggio del “Sea Club” e “Traghetto” Paolo Ricciardi e Davide Zuccarini. Al rientro a riva i ragazzi sono stati accolti da tantissimi applausi da parte dei bagnanti che hanno temuto il peggio e che si sono complimentati con i bagnini per la brillantezza della loro azione.