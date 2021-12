Ortona, carabiniere interviene dopo segnalazione di soggetti sospetti e viene aggredito

Indagini a tappeto nel chietino per individuare i tre balordi fuggiti dopo aver colpito il militare dell'Arma

Indagini a tappeto nel chietino da parte dei carabinieri per tentare di individuare i balordi che questa mattina ad Ortona hanno ferito un militare dell'Arma.

In particolare un residente di Fonte Grande aveva segnalato al 112 la presenza nella sua palazzina di 3 persone sospette. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della locale stazione carabinieri. Uno dei due militari dell'Arma, mentre controllava il vano ascensore, è stato aggredito con violenza dai tre soggetti che subito dopo si sono dileguati fuggendo a bordo di un'auto. Le ricerche hanno interessato tutta la provincia con l'ausilio di un elicottero e sono ancora in corso. Il carabiniere ha subito diverse lesioni fortunatamente non gravi.