Omicidio in via Fortebraccio a L'Aquila, mercoledì l'autopsia sull'uomo ucciso nell'aggressione

Per la morte dell'uomo la Squadra Mobile ha arrestato a poche ore dal delitto, un romeno e un cubano con precedenti per droga, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza mentre colpivano la vittima con calci e pugni

Si terrà mercoledì prossimo 27 Marzo 2024, l'autopsia sul corpo di Teodoro Ullasci, l'uomo trovato senza vita lo scorso venerdì in via Fortebraccio, a L’Aquila in centro storico, nei pressi delle suore Micarelli. Per la morte dell’uomo, cinquantanovenne originario della Sardegna e residente nelle case Map di Tempera, sono stati arrestati dalla Polizia un romeno e un cubano.

Le indagini della squadra mobile della questura, diretta da Roberta Cicchetti, sono in corso, ma le immagini di sorveglianza che hanno catturato le fasi della terribile aggressione sembrano essere inequivocabili sulle responsabilità dei due.

I sospettati, Alexandru Dumitru Balan 37 anni e Carlos Morales, 24 anni, hanno precedenti legati alla droga e sono accusati al momento di omicidio preterintenzionale. Il fermo è stato necessario per evitare la loro fuga, visto che erano rifugiati in un casolare di Preturo.

L'autopsia, affidata al medico legale Giuseppe Calvisi, determinerà le cause esatte del decesso di Ullasci, orientando il procedimento contro i due arrestati. Ullasci è caduto a terra dopo essere stato colpito da un pugno e un calcio, non riprendendosi mai più. La famiglia dell'uomo ucciso è giunta immediatamente in città, ha deposto un mazzo di fiori sul luogo del delitto ed ha lanciato un appello affinché venga fatta giustizia.