Muore in un incidente agricolo l'ex sindaco di Casoli Sergio De Luca

Era alla guida di un trattore cingolato che si è ribaltato. Inutili i soccorsi. Tanti gli attestati di cordoglio.

Tragedia stamane nelle campagne fra Casoli e Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) dove in un incidente agricolo ha perso la vita Sergio De Luca, 58 anni, fino al 2016 sindaco di Casoli per due mandati. La disgrazia è avvenuta intorno alle 11 in località Fonte Padula nell'agro di Sant'Eusanio del Sangro dove De Luca aveva un terreno di proprietà della famiglia.

L'ex sindaco era su un trattore cingolato e con un retrostante aratro stava creando solchi periferici per delimitare eventuali incendi. In prossimità di un fossato ricoperto di vegetazione il cingolato si sarebbe rovesciato, intrappolando l'uomo.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e i Carabinieri di Casoli e di Castel Frentano (Chieti), coordinati dal maggiore Vincenzo Orlando, che stanno ricostruendo le modalità dell'incidente agricolo. Il pm Serena Rossi ha restituito la salma ai familiari. De Luca, attuale consigliere comunale a Casoli, lascia la moglie Daniela e due figli, Mattia e Ilaria.

Laureato in Agraria, ha ricoperto anche ruoli di funzionario nel settore Agricoltura della Regione Abruzzo. Cordoglio e dolore sono stati espressi dall'attuale sindaco di Casoli. Massimo Tiberini, suo successore alla guida del paese e da parte di numerosi sindaci del territorio.

Grande dolore e sgomento è stato espresso dal presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo: "Una tragedia incredibile. Addio Sergio De Luca, Sindaco e Uomo per bene! Sergio era un signore, garbato, elegante, sempre capace di mediare con la competenza e l’equilibrio frutto di un carattere mite e di un’esperienza antica. E’ stato amministratore lungimirante di Casoli, punto di riferimento di tutta l'area, che ha saputo raccogliere grandi risultati. La precarietà della nostra esistenza trova a volte tragiche conferme. Ieri sera era con l'attuale Siindaco Tiberini a parlare di politica ed aveva salutato annunciando per la mattina successiva l’impegno nei suoi terreni in campagna, dove amava passare il tempo libero e assolvere impegni di agricoltore. Il destino assurdo, inaspettato lo ha rapito in un luogo che ha sempre amato. Dipendente regionale di grande capacità ha lasciato un prototipo di amministratore difficilmente imitabile in quanto racchiudeva tutti i requisiti per essere un ottimo sindaco. E’ stato due volte primo cittadino, poi vicesindaco per due anni e poi era tornato consigliere, in pieno accordo con il sindaco e la sua maggioranza. Uno spirito di servizio inappuntabile. Ricordo le sue veementi lotte in difesa del presidio ospedaliero di Casoli e la sua opera più bella, la Piazza di S. Reparata a cui teneva tantissimo."

“Una disgrazia che mi colpisce profondamente”. E’ quanto ha dichiarato il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, appresa la notizia della morte di De Luca. “Ho avuto stretto contatti con lui quand’ero Presidente della Provincia di Chieti e come sindaco – prosegue Di Giuseppantonio -. È stato un amministratote attento, scrupoloso ed attento ai problemi di tutta la comunità. A nome della mia città e dell’Amministrazione Comunale che guido, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla città di Casoli per questa prematura e tragica scomparsa".

"Tutta la comunità di Gessopalena si stringe a Casoli e al suo Sindaco Massimo Tiberini per la sconvolgente notizia della scomparsa di Sergio De Luca. Persona ammodo, corretta, ma soprattutto competente. Ai familiari l'abbraccio più grande e tutta la vicinanza. Fatalità come queste sono del tutto incomprensibili e lasciano tutti attoniti. Ciao Sergio, che la terra ti sia lieve". Così in un post su Fb il sindaco di Gessopalena Mario Zulli.