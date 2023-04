È morto Mario Fratti, tra i piu’ grandi drammaturghi al mondo.

Aquilano d’origine, 95 anni, è deceduto ieri nella sua casa nei pressi di Broadway a New York, assistito dalla figlia Valentina.

Il mondo del teatro piange la scomparsa di Mario Fratti, drammaturgo, scrittore e critico, avvenuta nella sua casa sulla 55^ strada a Manhattan. Fratti, nato a L'Aquila nel 1927, si era trasferito negli Stati Uniti nel 1963 e aveva avuto un grande successo grazie alla sua produzione di oltre 100 opere teatrali. La sua scrittura asciutta, tagliente e immediata ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, da New York all'Europa, dalla Russia al Giappone, dal Brasile alla Cina, dal Canada all'Australia.

Tra i suoi successi, "Nine", diventato un musical di successo a Broadway, riconosciuto con ben sette "Tony Award". Fratti è stato anche un importante operatore culturale, figura di spicco in importanti associazioni a New York.

La sua città natale, L'Aquila, lo ha celebrato più volte, tra le quali una festa a sorpresa del 2007 organizzata dal Comune insieme al Teatro Stabile Abruzzese per i suoi 80 anni e una dal Consiglio Regionale per i suoi 90 anni.