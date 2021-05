Manifestazione a Lanciano contro la chiusura dei tribunali

Sabato 29 maggio alle ore 11 si terrà anche a Lanciano la manifestazione contro la chiusura dei tribunali abruzzesi di Lanciano, Vasto, Sulmona e Avezzano e a favore della riforma della geografia giudiziaria.

La manifestazione si svolgerà in contemporanea in ciascuna delle quattro città sedi di Tribunali che la riforma Severino ha soppresso definendoli "minori". Alla manifestazione di Lanciano davanti l'ingresso del Tribunale in via Fiume sono stati invitati a partecipare i 41 Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale di Lanciano, presidio di giustizia di riferimento per oltre 150.000 cittadini e della più grande zona industriale metalmeccanica del centro sud Italia, la Val di Sangro.

“L’obiettivo è innanzitutto prorogare i termini di chiusura al 2024 per poi ottenere una revisione della geografia giudiziaria che riconsegni ai territori un servizio pubblico essenziale come quello della giustizia. L'Abruzzo meridionale è stato tagliato di netto, per questo il dialogo e il confronto con i parlamentari non solo abruzzesi è in corso ed è molto proficuo: questa è una battaglia di tutti, che conduciamo per i cittadini in prima linea al fianco dell'Ordine degli Avvocati presieduto dall'Avv. Silvana Vassalli e degli altri ordini professionali.



Siamo consapevoli che la salvaguardia del nostro presidio giudiziario, tra i più efficienti e produttivi uffici italiani, sia fondamentale per l’intero comprensorio Frentano e per la più grande area industriale metalmeccanica del centro-sud Italia. Auspico una grande partecipazione nel rispetto delle norme anticontagio da parte di tutti i portatori di interesse: noi Sindaci saremo in prima fila per sostenere l'azione dei parlamentari e per difendere il nostro territorio e quello di Vasto, Sulmona e Avezzano da questo pericoloso progetto di spoliazione dell'Abruzzo meridionale", commenta il Sindaco Mario Pupillo.

La manifestazione si terrà nel rispetto delle normative anticontagio. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza è stato disposto il divieto di sosta in entrambi i lati di via Fiume nel tratto compreso tra via Renzetti e via Isonzo, nonché la chiusura al transito della auto nello stesso tratto dalle 8 alle 13 di sabato 29 maggio.