Madre vittima di violenze per due anni: arrestata la figlia 42enne

Urla, minacce e aggressioni: fermata in flagranza dopo aver picchiato e derubato l'anziana

Per due anni avrebbe sottoposto la madre settantenne a un incubo di botte, insulti e violenze psicologiche. La drammatica vicenda è culminata con l'arresto in flagranza di una 42enne, accusata di maltrattamenti in famiglia e rapina. L'intervento dei carabinieri di Termoli è scattato in seguito a una segnalazione.

Quando i militari sono arrivati ​​nell'abitazione delle due donne, hanno trovato la figlia in preda a un attacco d'ira: stava inveendo contro la madre, che poco prima aveva picchiato e derubato del borsellino con dentro appena 10 euro. La donna è stata immediatamente fermata e trasferita nel carcere di Chieti. Durante l'udienza di convalida, il Gip di Larino (Campobasso) ha confermato la misura restrittiva, disponendo per lei gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma in una casa diversa da quella in cui si sono consumate le violenze.