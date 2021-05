Le installazioni degli artisti di ARTEPARCO, Marcantonio e Alessandro Pavone, tornano ad essere visibili grazie ad un intervento di cura dopo gli atti vandalici subiti nelle scorse settimane

Gli artisti Marcantonio e Alessandro Pavone sono stati protagonisti di un intervento di cura e ripristino delle opere da loro immaginate per il progetto ARTEPARCO e vandalizzate nelle scorse settimane.

Nato nel 2018 con la volontà di portare l’arte contemporanea all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, uno dei luoghi naturalistici più antichi e suggestivi d’Italia, il progetto ARTEPARCO in tre anni ha dato origine a un vero e proprio percorso d’arte nella natura – le opere sono visibili percorrendo i sentieri C1 e C2 di Pescasseroli (AQ) – che permette di fruire dell’arte contemporanea fuori dai circuiti istituzionali in un’ottica di valorizzazione e salvaguardia del territorio.

Grazie al supporto degli artisti e al sostegno della comunità del territorio di Pescasseroli, con un atto concreto e collettivo sono state ripristinate, dopo un atto vandalico (leggi qui), le opere Animale Vegetale (Il Cuore) di Marcantonio e Un tempo è stato di Alessandro Pavone, divenute parte integrante del patrimonio culturale del parco e dei tanti ospiti che lo visitano.



Nella foto Alessandro Pavone



Fin dalla prima edizione il progetto ha infatti attirato un turismo trasversale in un connubio organico tra creazione artistica e natura che permette ai visitatori di vivere una duplice esperienza a metà strada tra una passeggiata nella natura e una visita in un museo.



Nella foto Marcantonio



Dopo gli interventi di Marcantonio (2018), Matteo Fato (2019) e Alessandro Pavone (2020), anche quest’anno sarà invitato un artista a confrontarsi con le Foreste Vetuste del Parco, dichiarate nel 2017 Patrimonio dell’Unesco. La quarta installazione, in dialogo con la natura e l’unicità del Parco, sarà inaugurata sabato 31 luglio 2021.



IL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

Il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, costituito su iniziativa privata nel 1922 e istituito per decreto regio nel 1923, è il più antico d’Italia e uno dei più antichi d’Europa, uno dei migliori esempi mondiali di conservazione di flora e fauna.

Montagne e valli selvagge, foreste, praterie, fiumi, torrenti, laghi e un clima relativamente temperato durante tutto l’anno fanno del PNALM un ambiente ideale per numerose specie vegetali e animali; tra queste ultime ce ne sono alcune, rare e misteriose, come l’orso bruno marsicano e il camoscio appenninico, che talvolta, seppur da lontano e solamente per pochi preziosi secondi, è possibile osservare. In ogni caso, visitare il Parco e sentire il fascino della presenza di questi animali, o scoprire i segni del loro recente passaggio, anche senza incontrarli direttamente, è sempre un’esperienza meravigliosa che fa provare emozioni inconsuete. Nel 2017 le Foreste Vetuste che lo popolano sono diventate Patrimonio dell’Unesco.