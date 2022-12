Lanciano, si è spento Armando Gamberale, storico fotografo, stimato professionista ed artista dello scatto di ritratto

Un fotografo che ha regalato negli anni della sua lunga carriera scatti unici e dalla grande valenza artistica. Meravigliosi i suoi ritratti in bianco e nero creati negli anni 70

Ha lasciato la vita terrena nel giorno di Natale, lo storico fotografo di Lanciano, Armando Gamberale, professonista molto conosciuto e stimato in città. Nella sua lunga carriera, che ha preso il via negli anni 70, ha collezionato numerosi riconoscimenti che gli sono stati conferiti in rassegne e competizioni in tutta Italia.

A seguirlo nella carriera e a ricacalcare le sue orme, l'amato figlio Luca, al quale ha tramandato la passione per questa arte sin da da bambino quando entrava in camera oscura dove il padre sviluppava le foto in bianco e nero, una delle tecniche di chi fu maestro. Luca è diventato, anche grazie ai suoi insegnamenti, un apprezzato professionista.

Armando Gamberale lascia la moglie Marisa Siddi, i figlii Francesca, Luca e Antonella e la nipote Carla Di Biase.

Alla famiglia le condoglianze del direttore e dell'editore di Abruzzoinvideo.tv, Miriana Lanetta e Nico Lanetta.