Lanciano, giovane aggredito,Tonia Paolucci si rivolge a Pupillo: basta retorica occorrono i fatti

Il capogruppo di Libertà in Azione al consiglio comunale di Lanciano interviene dopo l'ultimo episodio di violenza avvenuto in città.

“Non è più accettabile sentire il sindaco Mario Pupillo lanciare appelli dopo ogni fatto violento accaduto a Lanciano: alla retorica devono seguire i fatti, a partire dai mancati interventi in materia di sicurezza pubblica che la sua amministrazione continua a rinviare”. Lo afferma Tonia Paolucci, capogruppo di Libertà in Azione al consiglio comunale di Lanciano. “Ovviamente – prosegue – siamo vicini al ragazzo ferito e ai suoi familiari, ma alla solidarietà non possono non seguire alcune riflessioni, le stesse sulle quali da anni chiediamo a Pupillo e al suo PD di intervenire con decisione. Non basta agitare il feticcio della costituzione di parte civile da parte del Comune, che tra l’altro è stata sistematicamente respinta dalla magistratura in altri casi accaduti altrove”. Il riferimento è alle promesse del potenziamento dei controlli sul territorio e all’implementazione della rete delle telecamere di sorveglianza, molte delle quali sono fuori uso da tempo immemorabile. “Lo scorso agosto – continua la Paolucci – è scaduto un bando del ministero dell’Interno che stanziava fondi per la sicurezza urbana, in particolare per contrastare lo spaccio davanti alle scuole. Il Comune di Lanciano ha inviato la propria richiesta? Sì o no?”. La capogruppo di Libertà in Azione rimarca come in Municipio si continui a far finta di non vedere quello che accade nei dintorni della stazione storica della Sangritana. “Viali, ex ippodromo e l’area dei binari – puntualizza – sono lasciati al degrado più totale, in balìa di tossici e piccoli criminali che bullizzano i loro coetanei. Possibile che a piazza Plebiscito non ne sappiano nulla? Credo, invece, che preferiscano far finta di niente, per non urtare la suscettibilità di alcuni esponenti della sinistra che li sostiene. Accolgo con favore la decisione di Tua di potenziare i controlli nella zona dell’ex stazione, ma trattandosi di aree con molteplici accessi, è impensabile che possano procedere senza l’indispensabile supporto del Comune. L’auspicio è questa volta Pupillo e il centrosinistra prendano sul serio la situazione, non limitandosi ai soliti proclami di facciata. Perché il problema esiste e bisogna intervenire prima che sia troppo tardi”.