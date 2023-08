Lanciano, approvato Progetto Esecutivo per rifacimento pavimentazione del Palamasciangelo nel quartiere Santa Rita

La Giunta Comunale Frentana, guidata dal sindaco Paolini, impegnata in interventi di manutenzione e miglioramento degli Impianti sportivi della città

Un nuovo capitolo nel miglioramento delle infrastrutture sportive nel Comune di Lanciano si apre con l'approvazione del "Progetto Esecutivo di Rifacimento della Pavimentazione del Palamasciangelo". Questo impianto sportivo, situato nel quartiere Santa Rita, è al centro di una trasformazione importante, guidata dall'attenzione dell'amministrazione comunale verso la promozione dell'attività sportiva e del benessere della comunità.

La Giunta Comunale ha adottato la delibera numero 280 in data 8 agosto 2023, che ha dato l'approvazione ufficiale al progetto la cui elaborazione è stata affidata agli uffici comunali, con particolare enfasi sull'architetto Fabrizio Tucci, funzionario tecnico del settore Governo del Territorio. L'importo complessivo del progetto ammonta a € 100mila, di cui € 86.556,15 destinati ai lavori a misura, inclusi € 84.967,75 come importo soggetto a ribasso, ed € 1.598,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Sono stati stanziati inoltre € 13.433,85 a disposizione dell'amministrazione. La spesa è stata integrata nel bilancio di previsione 2023/2025, approvato dal Consiglio Comunale il 27 luglio 2023. Il progetto si compone di una serie di documenti, tra cui la "Relazione Tecnico Illustrativa", il "Quadro Economico", il "Computo Metrico Estimativo", l'"Elenco Prezzi", il "Capitolato Speciale d'Appalto", lo "Stato di Fatto", il "Dimensionamento Aree", e i tracciati per campi sportivi quali calcio a 5, volley, basket e polivalenti.

La scelta del materiale per la pavimentazione è stata oggetto di analisi approfondite da parte degli uffici tecnici del Comune. Due opzioni principali sono state considerate: il parquet (già esistente) e il taraflex (in PVC). La scelta è caduta sul taraflex, basata su criteri essenziali tra cui certificazioni e manutenzione. Il taraflex, rispetto al parquet, è certificato dalla maggior parte delle Federazioni sportive nazionali e richiede minori interventi di manutenzione. Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione dell'area di gioco del Palamasciangelo, con un'area maggiore rispetto a quella attuale e un completo restyling dell'area interessata. La nuova pavimentazione in taraflex sarà leggermente rialzata e costituita da travi singole modulari elasticizzate in legno di abete, orditura secondaria, film di polietilene, pannello di legno e superficie in PVC Taraflex. Il Sindaco Filippo Paolini ha espresso l'attenzione dell'amministrazione per il miglioramento dell'infrastruttura sportiva e ha enfatizzato l'impegno per affrontare le situazioni più critiche. Il Vice Sindaco e Assessore allo Sport Danilo Ranieri ha elogiato il contributo a fondo perduto della Regione e l'impegno per mantenere gli impianti sportivi in ottime condizioni, promuovendo l'accesso equo per tutte le discipline sportive.