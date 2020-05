Lanciano agli arresti domiciliari l'uomo di 54 anni arrestato ieri dai carabinieri per droga

Lo ha deciso il Gip nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere E.S., il 54enne di Lanciano arrestato ieri dai carabinieri della locale compagnia perchè trovato in possesso di tre involucri in cellophane termosaldati contenenti complessivi 310 grammi di cocaina, che l’uomo aveva imboscato all’interno del tubo dell’aspirapolvere, nonché un bilancino di precisione. Stamane si è tenuta, in videoconferenza, l’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo, in relazione alla sua posizione, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed il GIP, in virtù del suo stato di incensuratezza, ha ritenuto di alleggerire la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.