L'Aquila, violenze sessuali su una minore al Parco del Castello, la Polizia individua l'autore di un altro episodio

Si tratta di un tunisino 25enne che aveva costretto con violenza una minore a subire prolungati palpeggiamenti.

La Squadra Mobile di L’Aquila, dopo attente e meticolse indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica locale, ha arrestato l'autore di violenze sessuali ai danni di una minore di quattordi anni.

L'episodio si è verificato il 16 dicembre scorso, vicino alla pista di pattinaggio nel parco del Castello cinquecentesco. Il sospettato, un cittadino tunisino di 25 anni, avrebbe costretto con violenza la giovane a subire prolungati palpeggiamenti mentre si trovava ai margini della pista. La vittima, profondamente turbata per quanto accaduto ha immediatamente contattato sua madre e successivamente ha allertato le autorità competenti. Come risultato delle indagini condotte, è stata emessa una misura cautelare contro l'uomo, ossia l'obbligo di presentarsi giornalmente alla polizia, su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L’Aquila. Questo non è l'unico caso simile registrato nel medesimo contesto. Il 10 febbraio scorso, infatti un altro cittadino tunisino di 28 anni è stato sottoposto alla stessa misura cautelare per un episodio di violenza sessuale contro una minorenne, anch'esso verificatosi durante le festività natalizie presso il parco del Castello.