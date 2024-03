Colledara, incidente sulla A24: auto in fiamme dopo collisione con cinghiali

Giovane conducente ferito, Vigili del Fuoco intervengono per spegnere l'Incendio

Nella serata di ieri, intorno alle 21:40, un grave incidente ha coinvolto un giovane conducente sulla A24 nel comune di Colledara. Una Ford Fiesta, guidata da un ragazzo di 25 anni del posto, è entrata in collisione con un gruppo di quattro cinghiali che attraversavano l'autostrada nella direzione di Roma, al km 142.

L'impatto è stato violento e ha causato la morte immediata dei cinghiali, sbalzati sull'asfalto. Il conducente, rimasto ferito nell'incidente, è riuscito ad accostare il veicolo sulla corsia di emergenza e ad uscire dall'abitacolo prima che l'auto prendesse fuoco. Data la natura del carburante, GPL, le fiamme hanno avvolto rapidamente il veicolo.

Il giovane è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Teramo per ricevere le cure necessarie, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e spegnere l'incendio. La Polizia Autostradale è intervenuta per i rilievi e per regolare il traffico, mentre il personale della Ditta GSA ha contribuito allo spegnimento delle fiamme.

Il veterinario dell'ASL è stato incaricato del recupero delle carcasse dei cinghiali. Durante le operazioni di soccorso e di rilievo, il tratto autostradale interessato è rimasto aperto al traffico su un solo senso di marcia.

L'incidente rappresenta un grave avvenimento sulla A24, richiamando l'attenzione sulle precauzioni da adottare durante la guida, specialmente in zone ad alta presenza di fauna selvatica.