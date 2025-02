Incidente sul lavoro nella cava di Navelli muore operaio 61enne, caduto da altezza di venti metri

All’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Stava lavorando quando è caduto da un'altezza di venti metri. Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto nella cava di Navelli. L'operaio, un 61enne di Montesilvano (Pescara), stava lavorando su un gradone quando è scivolato, sembrerebbe per recuperare il tablet che aveva con sé. La caduta è stata fatale. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 per constatare il decesso, i carabinieri della compagnia di Sulmona, territorialmente competenti che stanno indagando sulla vicenda per ricostruire l'episodio. Il 61enne stava lavorando per conto di una ditta di Spoltore.