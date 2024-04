Incidente stradale a San Valentino in Abruzzo Citeriore muore motociclista di Silvi

Per cause da chiarire ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada.

Nel pomeriggio di ieri 6 aprile 2024, lungo la Ss487 che collega Caramanico Terme a San Valentino in A.C., si è verificato un drammatico incidente che ha causato la morte di un giovane motociclista residente a Silvi, di soli 36 anni.

L'incidente si è consumato in una curva del territorio comunale di San Valentinoin Abruzzo Citeriore, dove per cause ancora da chiarire il motociclista ha perso il controllo del suo mezzo, finendo fuori strada in un tratto erboso. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Immediatamente sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Popoli, un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo il giovane motociclista è deceduto sul colpo. Al momento, le cause precise dell'incidente rimangono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. La comunità locale è profondamente colpita da questa tragica perdita e si stringe attorno alla famiglia del giovane motociclista in questo momento di dolore e sconforto.