Incidente stradale a Treglio, morta una donna di origine Tunisina

Una donna residente in contrada Paglieroni di Treglio è morta investita mentre stava attraversando la strada provinciale Lanciano-San Vito

La donna, A.G di 58 anni, originaria della Tunisia ma da anni in Italia, stava tornando dal supermercato Eurospin a casa. Mentre stava attraversando la strada per raggiungere la sua abitazione in contrada Paglieroni a Treglio, poco distante dal luogo della tragedia, è stata investita da una Volkswagen Tiguan nera con una coppia a bordo .Il violento impatto con l'auto l'ha scaraventata rovinosamente a terra e la donna è morta sul colpo. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Treglio. La donna si era trasferita in paese da alcuni anni dopo la separazione con il marito dal quale aveva avuto due figli. Sul posto lo strazio dei suoi cari e delle persone che le volevano bene. Il sindaco Massimiliano Berghella è subito accorso sul luogo dell'incidente e profondamente sconvolto si è detto rammaricato ma anche arrabbiato. "Sono anni che vado in provincia e in Regione a sollecitare interventi di messa in sicurezza di questa arteria, sempre molto trafficata e pericolosa e dove ogni anno si verificano incidenti spesso gravi. Quanto accaduto questa sera - dice il sindaco commosso - mi fa davvero male perchè vanifica il mio impegno di amministratore che vorrebbe proteggere i suoi concittadini ma che invece deve arrendersi impotente di fronte ad un dramma che poteva essere evitato se ci fosse stata la giusta illuminazione e visibiltà".

Sul luogo dell'incidente i carabinieri della compagnia di Ortona e la polizia stradale per i rilievi. In questi minuti il corpo della donna giace ancora a terra coperto da un telo verde. La strada è bloccata e si attende l'arrivo di un medico legale e di un mezzo che possa trasferire il corpo all'obitorio.