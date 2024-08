Incidente stradale a Celano muore una donna di 45 anni feriti gravemente il figlio e la suocera

Ancora da chiarire la dinamica del terribile scontro frontale tra due auto

Una donna di 45 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 18 agosto, a Celano, in provincia dell'Aquila in Abruzzo.

Il sinistro è avvenuto all'incrocio "La Cintarella" lungo la strada del Fucino, dove due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. La donna, trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Avezzano, è deceduta poco dopo il suo arrivo. A bordo dell'auto viaggiavano anche il figlio di 15 anni e la suocera di 80 anni, che non hanno riportato ferite gravi. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell'incidente.