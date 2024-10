Incendio a Chieti Scalo, la Asl: lavare frutta e verdura coltivati in zona

La Asl ha disposto campionamenti su prodotti ortofrutticoli raccolti in zona per verificare eventuali contaminazioni. Verranno eseguiti in aree prossime al luogo dell’incendio, concentrate principalmente sul territorio di Chieti, e non a San Giovanni Teatino.

Lavare accuratamente le verdure coltivate fuori terra negli orti, e fare lo stesso con la frutta, da consumare sbucciata, raccolta nelle zone limitrofe al luogo dell’incendio a Chieti Scalo.

Queste la raccomandazioni diffuse dalla Asl a scopo precauzionale, visto che le analisi eseguite finora non hanno rilevato la presenza di agenti inquinanti nell’aria. Analogamente, viene consigliato di alimentare solo con mangime industriale gli animali da cortile allevati sempre nelle vicinanze dell’azienda andata a fuoco.

Si tratta di comportamenti suggeriti per riportare serenità nella popolazione, scossa da quanto accaduto e preoccupata per le possibili conseguenze prodotte dal fumo che si era sprigionato. Al fine di fugare ogni possibile dubbio, comunque, la Asl ha disposto campionamenti su prodotti ortofrutticoli raccolti in zona per verificare eventuali contaminazioni.

Verranno eseguiti in aree prossime al luogo dell’incendio, concentrate principalmente sul territorio di Chieti, e non a San Giovanni Teatino. Le analisi saranno affidate all’Istituto Zooprofilattico di Teramo, mentre ai prelievi provvederà, già nella giornata di oggi, il personale del Dipartimento di Prevenzione, coordinato dal Direttore Giuseppe Torzi. Resta, comunque, a titolo precauzionale l’indicazione a seguire i consigli di tipo alimentare fintanto che non saranno resi noti i risultati, che arriveranno la prossima settimana.

Nel corso della riunione indetta dalla Prefettura per questa mattina, le azioni messe in campo dalla Asl sono state illustrate dal Direttore sanitario Flavia Pirola, a cui è affidata la guida della task force istituita per far fronte all’emergenza e garantire condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini. Già nelle ore immediatamente successive all’accaduto erano stati eseguiti i primi accertamenti sugli impianti di ventilazione dell’ospedale, dove il monitoraggio ambientale non aveva rilevato la presenza di agenti inquinanti.

Le attività sanitarie si sono svolte, pertanto, regolarmente e in assoluta tranquillità per pazienti e operatori. Nuovi campionamenti sulla qualità dell’aria saranno eseguiti nella giornata di oggi dall’Arta. Le misure del caso, quindi, sono state tutte messe in campo con il massimo scrupolo, anche andando oltre gli adempimenti dettati dalle norme, per restituire serenità ai cittadini ed evitare la diffusione di allarmismi per la salute.