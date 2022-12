Inaugurato a Lanciano il C.O.M. Centro Operativo Misto

La neo struttura, realizzata dal Comune di Lanciano, con il contributo della Regione Abruzzo, in attuazione del “Piano regionale di interventi strutturali e antisismici di edifici strategici ad elevato rischio sismico” sarà anche un Polo Logistico della Protezione Civile regionale a servizio del territorio, considerata la sua ubicazione in una area strategica della provincia di Chieti.

I comuni che sono interessati o ricompresi nel C.O.M. sono Lanciano, Frisa, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Mozzagrogna, Sant’Eusanio del Sangro, Castel Frentano e Treglio. La spesa per la realizzazione del nuovo Centro Operativo Misto, ubicato in località Re Di Coppe, è di 887.238,41 euro. A questa spesa si è fatto fronte con il contributo della Regione Abruzzo pari a 649.650 euro, mentre per la restante parte ha provveduto il Comune di Lanciano con un mutuo cassa depositi e prestiti.