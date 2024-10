Il Generale di Corpo D'Armata Marco Minicucci Visita Il Comando Provinciale Carabinieri.

Il Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden" di Napoli, Generale di Corpo d'Armata Marco MINICUCCI, nella tarda mattinata di ieri, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Pescara.

L'alto Ufficiale, alle cui dipendenze vi sono le Legioni Carabinieri Abruzzo e Molise, Basilicata, Campania e Puglia, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Stefano RANALLETTA ed ha incontrato una rappresentanza di tutti i reparti dell'Arma che operano nella provincia, inclusi i reparti speciali e dell'organizzazione forestale, il personale in congedo dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Forestali. Il Generale ha espresso il suo compiacimento per la proficua attività svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara, nonché per i consolidati rapporti intercorrenti tra l'Arma, i cittadini e le altre Istituzioni locali, soffermandosi sull'importante funzione espletata nella costante opera di prevenzione e di presidio del territorio assicurata.

L'alto Ufficiale ha ricevuto il Presidente facente funzioni del Tribunale, Dott.ssa Maria Michela DI FINE ed il Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe BELLELLI. La visita è stata anche l'occasione per un incontro istituzionale, presso il Palazzo del Governo, con il Prefetto Dott. Flavio FERDANI, il Sindaco di Pescara Avv. Carlo MASCI ed i vertici del Demanio e del Provveditorato alle opere pubbliche sul tema della realizzazione della nuova sede del Comando Provinciale Carabinieri. Nel corso dell'incontro è stato ribadito l'impegno dell'Arma, attraverso tale iniziativa, accompagnata dalla rifunzionalizzazione del polo logistico dislocato nel quartiere Rancitelli, ad incrementare e rafforzare la propria presenza istituzionale a presidio proprio di quelle aree ritenute più sensibili nell'ambito della realtà urbana pescarese.