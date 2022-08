21/08/2022 - Redazione AbruzzoinVideo

Una coppia di motociclisti è stata trasportata in eliambulanza in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella serata sulla Ss 16 adriatica.

Secondo quanto si è appreso, una Fiat Panda che da Fossacesia si dirigeva verso nord avrebbe svoltato a sinistra per imboccare la salita che conduce alla pinetina, proprio nel momento in cui la moto che la seguiva stava superando la vettura. Un impatto violento che ha sbalzato la coppia che viaggiava sulla moto che è caduta rovinosamente sull’asfalto. Sul posto pattuglie di carabinieri della compagnia di Ortona, polizia locale di Fossacesia e Vigili del Fuoco