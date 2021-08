Emergenza cinghiali, ordinanza sindaco di Lanciano per avviare piani di controllo nelle aree urbane

Il sindaco Pupillo chiede la massima collaborazione alla cittadinanza.

Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, in seguito alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini ed ai loro timori sulla presenza dei cinghiali, che in branco invadono numerose zone del centro della città, ricorre ad un'Ordinanza, la n. 235 del 24/08/2021, che ha l'obiettivo di contenere l'arrivo degli ungulati nel centro urbano. Nel documento si dispone l’immediata attivazione di piani di controllo nelle aree urbane, da attuarsi per il tramite della Polizia Provinciale in avvalimento alla Regione Abruzzo, e si invitano i cittadini a collaborare compiendo delle azioni ed evitandone altre, proprio per favorire l'efficacia del piano stesso e non ostacolarlo.

Ecco cosa prevede l'Ordinanza:

Durante le operazioni di controllo NON E’ CONSENTITO AVVICINARSI O SOSTARE NELLE AREE DI INTERVENTO;

I cinghiali sono animali selvatici, per cui nessuna forma di interazione deve essere stabilita con essi. In caso contrario, potrebbero reagire mordendo o spingendo violentemente con gravi conseguenze per le persone e per i cani;

Non è consentito, nella maniera più assoluta, fornire cibo ai cinghiali. Per chi contravviene a tale divieto la Legge 221/2015 prevede l’arresto da 2 a 6 mesi o l’ammenda da 550 a 2.000 Euro;

Al fine di evitare la presenza incontrollata di cibo sulle strade, che costituiscono una attrattiva molto importante per gli animali e per i cinghiali in particolare, è necessario provvedere al corretto conferimento dei rifiuti attraverso gli appositi contenitori assegnati, (con particolare attenzione alla frazione organica), che devono essere esposti nei giorni e secondo gli orari prefissati, così come programmato dal gestore del servizio di igiene urbana;

E’ fatto obbligo ai proprietari o conduttori di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private dalla vegetazione infestante; I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato;