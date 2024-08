Oggi dalle 14.30 la camera ardente per consentire alle persone che lo conoscevano e amavano di dargli l'ultimo saluto

Saranno celebrati domani, 17 agosto 2024, a Pescara i funerali di Fabrizio Scocchia, il commercialista pescarese tragicamente deceduto a seguito di una caduta sul Gran Sasso, Le esequie inizieranno alle ore 10:00 presso la parrocchia di San Giovanni e San Benedetto Abate, situata in via Strada Pandolfi numero 13.

La camera ardente sarà allestita oggi, venerdì 16 agosto, a partire dalle ore 14:30 nella casa funeraria Paola De Florentiis, in via Raiale 183, Pescara. Questo spazio sarà aperto al pubblico per permettere a parenti, amici e conoscenti di porgere l'ultimo saluto a Fabrizio. L'incidente è avvenuto il 12 agosto, mentre Fabrizio e due amici stavano percorrendo un sentiero che conduce al Pizzo Cefalone, una vetta a 2533 metri di quota nel massiccio del Gran Sasso. Durante l'escursione, Scocchia è scivolato, precipitando per circa 300 metri.

Nonostante i tentativi disperati di aggrapparsi a un appiglio, la caduta non ha lasciato scampo a Fabrizio, che è deceduto a causa dei traumi riportati. I due amici che lo accompagnavano sono stati recuperati e riportati a Campo Imperatore dai soccorritori.