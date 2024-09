Crognaleto, cercatore di funghi precipita nel torrente, salvato dall'elisoccorso

Gli uomini del soccorso alpino si sono calati sul posto e lo hanno imbracato per tirarlo su con il verricello. È ricoverato a L'Aquila

Momenti di paura la mattina dell'8 settembre a Cragnaleto (Teramo), in località Costa Calda, dove un uomo è precipitato nel torrente Fosso Malbove mentre era intento nella raccolta dei funghi.

L’uomo è finito in una zona impervia, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso partito da L’Aquila. Il medico a bordo dell’elicottero ha raggiunto il luogo dell'incidente, stabilizzato e imbarellato il ferito. Contemporaneamente, il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha eseguito manovre di corda per trasportare la barella in una zona più accessibile, dove è stato possibile effettuare il recupero con il verricello. Anche i compagni dell’uomo hanno collaborato con il personale di soccorso durante le operazioni. Il ferito è stato elitrasportato all’ospedale dell’Aquila, dove è stato ricoverato per accertamenti