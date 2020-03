Coronavirus, le buone notizie dalla Asl Lanciano Vasto Chieti

Nessuno studente del Liceo Mattioli di Vasto risulta contagiato e due persone sono state dimesse dall'ospedale di Chieti.

Dopo troppe notizie negative, con dati che vedono purtroppo crescere il numero delle persone che stanno contraendo il Coronavirus in Abruzzo, che ricordiamo sono 74 in tutta la Regione, a conclusione di questa giornata la Asl Lanciano Vasto Chieti ha reso note due belle notizie. La prima è che i 44 ragazzi del Liceo Scientifico “Mattioli” hanno concluso con esito favorevole il periodo di sorveglianza attiva mediante isolamento domiciliare fiduciario. Nessuno di loro ha manifestato sintomi in questo periodo o è risultato contagiato. Sono stati puntualmente controllati dagli operatori del Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti e hanno mostrato per tutto il periodo grande collaborazione e osservanza delle indicazioni che erano state date loro. Come si ricorderà, per gli studenti era scattata la misura di sorveglianza poiché avevano avuto contatti con una persona risultata positiva al test. E una seconda notizia positiva: dall’Ospedale di Chieti sono stati dimessi due pazienti: un maschio di 32 anni e una femmina, risultati entrambi negativi a due test di controllo. Nel reparto Malattie infettive restano ricoverati dieci pazienti, dei quali due in attesa di conferma al test di accertamento per il Coronavirus.