Coronavirus, l'omaggio delle forze dell'ordine al personale sanitario dell'ospedale di Chieti

Un gesto silenzioso e dal grande impatto emotivo che ha riempito il cuore di personale sanitario e pazienti che lottano per combattere il Covid -19

Si sono schierati dinanzi all'ospedale di Chieti per dimostrare la loro riconoscenza al personale sanitario dell'ospedale, in prima linea nel fronteggiare l'emergenza Covid-19. E' il bellissimo e toccante gesto delle forze dell'ordine d'Abruzzo,che questa mattina, poco dopo le 9, hanno sorpreso l'intero ospedale presentandosi di fronte all'ingresso del nosocomio, dove ogni giorno medici ed infermieri si battono per tenere in vita tutte le persone che vengono colpite da questo virus che sta mettendo in ginocchio l'Italia ed il mondo intero. Con mezzi e uomini stamane le volanti della Questura,gli agenti della polizia stradale, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia penitenziaria, i vigili del fuoco, la polizia locale e persino un elicottero del reparto volo della polizia di Pescara, hanno voluto porgere un loro silenzioso omaggio in uno degli ospedali nevralgici per l'emergenza Coronavirus in Abruzzo,dove tanti pazienti sono in rianimazione,dove purtroppo tanti smettono di lottare e dove tanti altri riescono a vincere questa dura battaglia. Accanto a tutti loro, ci sono proprio quei medici e quegli infermieri che li seguono amorevolmente mettendocela tutta e che oggi le forze dell'ordine hanno voluto ringraziare. Quelle forze dell'ordine che sono ogni giorno sul territorio al fianco dei cittadini, che rappresentano lo Stato, che fanno rispettare quel famoso decreto del Governo, che garantiscono la sicurezza nelle città, coloro che rischiano, a volte senza mascherine e guanti,di contrarre il Covid 19, e che sono anche loro degli eroi nella lotta a questo nemico invisibile e cosi crudele. Alla parata silenziosa degli uomini in divisa e mascherina dinanzi al SS Annunziata, ed al rumore assordante dell'elicottero è seguito un grande applauso. Prima di congedarsi un'agente donna ha consegnato alla direzione sanitaria una pergamena: "Cari dottori, infermieri,personale sanitario,- si legge - in un momento del genere non possono esserci lavori di seri A e B,ma solo collaborazione e rispetto reciproco.Per questo noi, forze dell'ordine, non solo ci impegnamo nel fare il nostro lavoro,ma vogliamo ringraziare anche voi tutti, medici, infermieri ed operatori sanitari che quotidianamente vi sacrificate. Grazie! Uniti più che mai" . Un gesto forte ed importante che ha segnato la giornata lavorativa ed umana di tutte le persone che animano l'ospedale di Chieti ma che si rivolge a tutti gli ospedale abruzzesi. In tanti, pazienti e sanitari hanno assistito affacciati alle finestre dell'ospedale per vivere con profonda commozione questa emozione bellissima, un'emozione che carica di energia, che supporta il personale sanitario e che riempie il cuore di chi lotta.